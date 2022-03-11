В Азербайджане создана мониторинговая группа для расследования обращений, связанных с амнистией

В Азербайджане создана мониторинговая группа для расследования жалоб, связанных с амнистией, объявленной в связи с Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу на пресс-конференции начальник Управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова.

По ее словам, за прошедший период поступило 15 таких обращений, 14 из которых расследованы.

"Пять обращений поступили в Инспекцию по надзору за исполнением наказаний минюста, одна - в Управление по правам человека и связям с общественностью, одна - на горячую линию прокуратуры, шесть - непосредственно в секретариат, две - в мониторинговую группу. Два обращения связаны с условно-досрочным освобождением, а остальные - с Пенитенциарной службой. По итогам расследования было установлено, что все жалобы являются необоснованными", - сказала Сабитова.