Хорошая новость для пенсионеров

Доплаты, которые в будущем будут выплачиваться лицам, получающим пенсию с надбавкой за выслугу лет, будут рассчитываться по новым правилам.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Зека Мирзоев в эфире программы Sosial saat ("Социальный час").

По его словам, в размере пенсии военнослужащих определенную часть составляют должностные оклады.

"В конце 2021 года соответствующим распоряжением к должностным окладам лиц, имеющих воинские звания, прибавили 20%. Расчеты показали, что эта надбавка составляет 9,2% от увеличения их трудовых пенсий.

Материальная помощь, которая будет выплачиваться по новому распоряжению, составляет 10% от их оклада", - сказал З.Мирзоев.