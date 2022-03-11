В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 225 случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 790 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 778 543 человека вылечились, 9 589 скончались, число активных больных - 2 246.

За прошедшие сутки проведено 5161 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 622 919 тестов.