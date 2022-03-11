https://news.day.az/society/1443532.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 225 случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
14 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 790 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 778 543 человека вылечились, 9 589 скончались, число активных больных - 2 246.
За прошедшие сутки проведено 5161 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 622 919 тестов.
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