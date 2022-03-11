Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 22 315 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1 149, вторую дозу получили 1 796, бустерную дозу - 18 178 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 192 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 224 872, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 312 204, вторую дозу получили 4 800 732, бустерную дозу - 2 894 880 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 217 056 человек.