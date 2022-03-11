Задержаны контрабандисты, пытавшиеся провести из Ирана в Азербайджан 63 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), благодаря бдительности членов погранотряда "Горадиз" Пограничных войск вблизи села Мараллы Джебраильского района была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 63 кг 305 г наркотиков и 1970 психотропных таблеток.

Контрабандисты были задержаны. Ими оказались житель села I Шахсевян Бейлаганского района Абдуллаев Мехман Али оглу (1982 г.р.), а также граждане Исламской Республики Иран Гулузаде Акбер Хусейн (1977 г.р.), Багири Малик Бахрам (1980 г.р.) и Асади Али Ахсан (1998 г.р.).