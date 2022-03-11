Государство принимает меры для доставки тела Рустама Ибрагимбекова в Азербайджан

Известный писатель, драматург, сценарист, продюсер и кинорежиссер Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков скончался 11 марта 2022 года в Москве в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Государством принимаются соответствующие меры для доставки тела Рустама Ибрагимбекова в Азербайджан и его похорон.