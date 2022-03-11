https://news.day.az/society/1443611.html Государство принимает меры для доставки тела Рустама Ибрагимбекова в Азербайджан
Государство принимает меры для доставки тела Рустама Ибрагимбекова в Азербайджан
Известный писатель, драматург, сценарист, продюсер и кинорежиссер Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков скончался 11 марта 2022 года в Москве в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Государством принимаются соответствующие меры для доставки тела Рустама Ибрагимбекова в Азербайджан и его похорон.
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