Аудиовизуальный совет Азербайджана обратился к теле- и радиовещателям, передает Day.Az.

В обращении говорится, что на протяжении последних дней на ряде телеканалов демонстрируется рекламный ролик, в котором для привлечения внимания к рекламируемому товару использован образ Адольфа Гитлера.

"Такие видеоролики неприемлемы, учитывая, что азербайджанский народ на протяжении десятилетий страдал от фашистской и неонацистской политики, проводимой Арменией, а также принимая во внимание то, что азербайджанские солдаты и офицеры самоотверженно сражались против нацистской Германии во время Второй мировой войны", - отмечается в обращении.

"Учитывая, что Адольф Гитлер был одним из идеологических основоположников расовой, религиозной, этнической, половой и иной дискриминации, призываем теле- и радиовещателей и рекламные агентства прекратить трансляцию и производство таких рекламных роликов.

При повторном выявлении подобных случаев в ходе мониторингов к теле- и радиовещателям, транслирующим этот рекламный ролик, будут применены санкции в соответствии с законодательством", - подчеркивается в обращении.