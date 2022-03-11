Крупный пожар в одном из бакинских отелей

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании на крыше отеля на улице Теймура Алиева в Наримановском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены противопожарные подразделения МЧС.

Принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.