https://news.day.az/society/1443679.html Крупный пожар в одном из бакинских отелей
Крупный пожар в одном из бакинских отелей
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании на крыше отеля на улице Теймура Алиева в Наримановском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены противопожарные подразделения МЧС.
Принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.
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