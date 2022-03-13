Около 20 тыс. учеников в в Азербайджане сдадут выпускные экзамены

Сегодня в Хатаинском, Пираллахинском районах Баку, Абшеронском, Мингячевирском, Самухском, Шамкирском, Габалинском, Ярдымлинском, Лерикском, Агджабединском, Зардабском, Шамахинском, Сальянском, Губинском, Гобустанском, Гаджигабульском районах, в том числе в специальных учебных заведениях (школы-интернат, школы исправительных учреждений, школа на острове Чилов) будут проведены выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в экзаменах планируется участие 19 418 учеников.

Экзамен начнется в 11:00.

Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Во избежание массового скопления людей и лишних контактов для участников установлено разное время входа в экзаменационные здания. В связи с этим рекомендуется приходить к месту проведения экзамена в указанное время.

Ученики должны приходить на экзамен в медицинской маске и носить ее в правильной форме (маска должна полностью закрывать область носа, рта и челюсти). Снимать маску на протяжении всего процесса (выпускной режим, период экзамена, выход из экзаменационного корпуса) запрещено.

Необходимо иметь при себе пропускной лист на экзамен, медицинскую декларацию о здоровье и оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе абитуриентов в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, предоставляемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца.

Лица, в удостоверении личности которых нет фотографии, помимо других документов должны иметь при себе справку с фотографией (3х4), выданной учебным заведением.

В качестве меры предосторожности у участников, входящих в экзаменационные здания, будет проверяться температура тела. К экзамену будут допущены участники с температурой тела до 37°C.