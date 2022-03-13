Водители, на этих дорогах будет гололед

Обнародована информация о ситуации на автодорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), 14 марта из-за нестабильной погоды на территории страны на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Евлах-Загатала, Гораган-Гах-Загатала, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Евлах-Ходжалы-Лачин, Шуша-Физули, Гянджа-Дашкесан, Газах-Узунтала, Геранбой-Тертер, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Агдам-Физули-Горадиз, Физули-Джабраил-Махмудлу, Шамкир-Гядабей, Агдам-Агдере, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Нахчыван-Шахбуз видимость будет ограничена до 100-500 м, в горных районах ожидается гололед на дорогах.