Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, местами ночью и утром возможны осадки, ветер умеренный северный, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 5-7, в Баку ночью - 2-4, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами возможен снег, мокрый снег, который местами будет интенсивным. Ночью и утром возможен туман, ветер умеренный северный.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 3-8 градусов мороза.