https://news.day.az/society/1444062.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - Новые цифры
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - Новые цифры
В Азербайджане выявлено еще 192 случая заражения коронавирусом, 406 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
12 пациентов с коронавирусом скончались.
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