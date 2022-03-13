Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 804 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 862, вторую дозу получили 1 354 человека, "бустерную" дозу - 13 624 человека. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 964 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 263 746, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 314 246, вторую дозу получили 4 803 742 человека, "бустерную" дозу получили 2 926 667 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привился 219 091 человек.