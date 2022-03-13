В Азербайджане планируют цифровизировать еще 50 услуг

В 2022 году министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует цифровизировать еще 50 услуг, сообщили Day.Az в ведомстве.

Основной целью является цифровизация 90 процентов услуг, сказали в министерстве.

"110 из 175 услуг, оказываемых гражданам нашим министерством, предоставляются в электронном виде. 46 электронных услуг являются проактивными, то есть данные сервисы обеспечивают реализацию соответствующих социальных прав граждан в электронной форме без их обращения и подачи документов. Кроме того, по 30 направлениям предоставляются электронные справочные услуги, относящиеся к сфере обслуживания нашего министерства", - сказали в минтруда.

Было отмечено, что в 2021 году в министерстве разработали такие подсистемы, как "Зафар" (Zəfər), "Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование", "Очередь на предоставление жилья и автомобилей". Был создан реестр юридических лиц, осуществляющих посредничество в трудоустройстве, услуги по профориентации переведены в электронный формат. Кроме того, был создан проактивный механизм назначения пенсий военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания.

"С текущего года также предусмотрено проактивное назначение президентских пенсий ветеранам войны, запланирован запуск подсистем "Трудовые отношения и занятость", "Обязательное государственное личное страхование", "Мониторинг", электронной системы выдачи единовременных выплат инвалидам Карабахской войны, получившим ранения в 1991-1997 годах, платформ "e-биржа", "Баджар" (Bacar) и ряда других электронных систем услуг", - сказали в министерстве труда и защиты населения Азербайджана.