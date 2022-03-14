В Баку водитель разбил три авто и перевернулся

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на проспекте Ататюрка.

Автомобиль марки Kia потерял управление и врезался в стоящие на обочине автомобили Volkswagen, Mercedes и GMC. От сильного удара Киа опрокинулась. Водитель покинул место происшествия. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.