https://news.day.az/society/1444170.html В Баку водитель разбил три авто и перевернулся - ФОТО - ВИДЕО
В Баку водитель разбил три авто и перевернулся - ФОТО - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на проспекте Ататюрка.
Автомобиль марки Kia потерял управление и врезался в стоящие на обочине автомобили Volkswagen, Mercedes и GMC. От сильного удара Киа опрокинулась. Водитель покинул место происшествия. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.
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