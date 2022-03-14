В Сумгайыте сбита насмерть женщина

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло минувшим вечером на улице Зульфи Гаджиев.

Женщину средних лет сбита автомобилем марки "Мерседес". От тяжелых травм пешеход скончался на месте. Водитель, совершивший ДТП, задержан, автомобиль помещен на штрафстоянку. Тело погибшей доставлено на экспертизу. Личность погибшего пешехода неизвестна.

По факту проводится расследование.