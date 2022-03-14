Выпускники прошлого года смогут сдать вступительные экзамены

Принимая во внимание многочисленные обращения граждан, поступившие в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, и руководствуясь основными принципами государственной политики в сфере образования с целью расширения возможностей для получения образования в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Азербайджана, внесены определенные изменения в связи с призывниками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

По ее данным, выпускникам прошлого года, которым исполнится 18 лет после первого мая 2022 года, предоставлена возможность принять участие в конкурсе по приему на уровень бакалавриата высших учебных заведений в текущем году.

При приеме документов в вузы "электронное заявление абитуриента" напрямую подтверждается без каких-либо запросов в единую электронную информационную систему Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, говорится в сообщении.