В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата

По состоянию на 1 февраля 2022 года численность наемных работников в экономике страны составила 1679,1 тыс. человек, из них 901,0 тыс. человек заняты в государственном, а 778,1 тыс. - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

В 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране увеличилась на 10,9% и составила 765,9 маната.