Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 15 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - 5-7° тепла.

В Баку ночью температура воздуха составит 2-4° тепла, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление упадет с 771 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами пройдут дождя, в горных и предгорных районах ожидается снегопад, местами интенсивный. Временами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем - 4-7° тепла, в горах ночью - 8-13° мороза, в высокогорье - до 16°мороза, днем - 3-8° мороза.