Как размещают в школах Азербайджана детей, эвакуированных из Украины?

Внесена ясность в вопрос привлечения к обучению детей школьного возраста граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины.

Как передает Day.Az, в Министерстве образования сообщили, что прием в общеобразовательные учебные заведения приехавших из-за границы учащихся осуществляется посредством электронного программного обеспечения (www.sy.edu.az) с учетом требований пункта 4.4 "Правил приема учащихся в общеобразовательные учебные заведения и переводов учащихся", утвержденных Решением Коллегии Министерства образования Азербайджанской Республики № 1/3 от 6 ноября 2014 года:

"Для обеспечения перевода своих детей родитель-иммигрант или законный представитель, приехавшие из-за границы, должны в первую очередь обратиться в местный орган образования или общеобразовательное учреждение по месту жительства. На основании документов, представленных местным органом образования, определяется класс, в котором будет учиться школьник.

В случае отсутствия у школьника документов об образовании или невозможности определения класса, в который его нужно зачислить, комиссия, созданная местными органами управления образованием проверяет уровень подготовленности обучающегося в соответствии с образовательными программами (учебными планами) I-XI классов и таким образом, определяется класс, в который его нужно зачислить", - говорится в сообщении.