https://news.day.az/society/1444345.html В Физули произошло ДТП, есть погибшие - ВИДЕО
В Физули произошло ДТП, есть погибшие - ВИДЕО
В городе Физули произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в МВД, 13 марта примерно в 14 часов на территории города Физули столкнулись два легковых автомобиля марки "Mercedes", за рулем которых находились Новруз Оруджев и И.Гумметов.
В результате Н.Оруджев и его пассажир Тевеккюль Алиев скончались на месте происшествия, а водитель другого автомобиля и три его пассажира были госпитализированы.
По факту в Физулинском РОП проводится расследование.
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