В городе Физули произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в МВД, 13 марта примерно в 14 часов на территории города Физули столкнулись два легковых автомобиля марки "Mercedes", за рулем которых находились Новруз Оруджев и И.Гумметов.

В результате Н.Оруджев и его пассажир Тевеккюль Алиев скончались на месте происшествия, а водитель другого автомобиля и три его пассажира были госпитализированы.

По факту в Физулинском РОП проводится расследование.