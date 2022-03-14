Из города Шуша в Баку выехал опоздавший на сутки рейсовый автобус

13 марта пассажирский автобус рейса Баку-Шуша не смог выехать из города Шуша в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили Trend в Управлении государственного заповедника города Шуша, передает Day.Az.

В управлении отметили, что в последние три дня в городе идет снег и температура воздуха колеблется в пределах 4-7 градусов мороза.

По поручению Управления государственного заповедника города Шуша и Госслужбы автомобильного транспорта 43 пассажира, а также водители и волонтеры, прибывшие этим автобусом в Шушу, были размещены в отеле Xarıbülbül и обеспечены питанием.

Утром 14 марта рейсовый автобус выехал в Баку.