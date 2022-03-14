https://news.day.az/society/1444354.html Вниманию пассажиров автобусов - меняется график движения
Вниманию пассажиров автобусов - меняется график движения
Внесены изменения в схемы движения автобусов регулярных маршрутов № 17 и 24.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
Согласно изменениям, начальный остановочный пункт автобусов маршрута №17 перенесен с улицы Юсифа Везира Чеменземинли на улицу Заура Нудиралиева, а маршрута №24 - с улицы Тебриз на улицу Мурада Гафура.
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