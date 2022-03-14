Вниманию пассажиров автобусов
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Внесены изменения в схемы движения автобусов регулярных маршрутов № 17 и 24.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно изменениям, начальный остановочный пункт автобусов маршрута №17 перенесен с улицы Юсифа Везира Чеменземинли на улицу Заура Нудиралиева, а маршрута №24 - с улицы Тебриз на улицу Мурада Гафура.