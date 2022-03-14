Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1, вторую дозу получили 5 человек, "бустерную" дозу - 20 человек. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 263 773, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 314 247, вторую дозу получили 4 803 747 человек, "бустерную" дозу получили 2 926 687 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привился 219 092 человека.