В ДТП в Физули пострадал сотрудник полиции

Ильгар Гумметов, пострадавший в ДТП с гибелью двух человек в городе Физули, является начальником отдела дорожной полиции Шушинского районного отдела полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, И.Гумметов госпитализирован.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) подтвердили данный факт.