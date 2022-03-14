https://news.day.az/society/1444396.html В ДТП в Физули пострадал сотрудник полиции - ВИДЕО
В ДТП в Физули пострадал сотрудник полиции - ВИДЕО
Ильгар Гумметов, пострадавший в ДТП с гибелью двух человек в городе Физули, является начальником отдела дорожной полиции Шушинского районного отдела полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, И.Гумметов госпитализирован.
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) подтвердили данный факт.
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