Будут ли 19 марта занятия в школах с шестидневным обучением?

В образовательных учреждениях с 6-дневным обучением последним рабочим (учебным) днем перед предстоящими праздниками является 19 марта.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник завсектором по связям с общественностью минобразования Азербайджана Джасарет Валехов.

Он отметил, что в образовательных учреждениях с 5-дневным обучением последний рабочий (учебный) день перед праздником Новруз - 18 марта, первый рабочий (учебный) день после праздника - 28 марта, в образовательных учреждениях с 6-дневным обучением последний рабочий (учебный) день перед праздником - 19 марта, а первый рабочий (учебный) день после праздника - 26 марта.