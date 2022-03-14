Подробности ДТП с участием автомобиля дорожной полиции в Физули

В Физулинском районе произошло тяжелое ДТП с участием автомобиля дорожной полиции, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, 13 марта около 14:00 на территории города Физули столкнулись два автомобиля Mercedes-Benz, которыми управляли Новруз Оруджев и Ильгар Гумбатов. В результате Н.Оруджев и его пассажир Таваккюль Алиев скончались на месте, а И.Гумбатов и трое находившихся в его машине пассажиров были госпитализированы.

Как сообщили Trend в Физулинской районной больнице, все пострадавшие перевезены в Баку.

Начальник отдела дорожной полиции Шушинского районного отдела полиции Ильгар Гумбатов, получивший в результате ДТП черепно-мозговую травму, госпитализирован в больницу МВД.

Двое других пострадавших - сотрудники одной из компаний. Одного из них доставили в НИИ травматологии и ортопедии при Городской клинической больнице №1.

По факту ДТП в отделе полиции Физулинского района ведется расследование.