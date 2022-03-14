https://news.day.az/society/1444445.html Какова численность населения в Азербайджане?
Какова численность населения в Азербайджане?
С начала 2022 года численность населения Азербайджана выросла на 4 282 человека, или 0,04 процента и на 1 февраля составила 10 160 648 человек.
Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.
По данным ведомства, 52,9 процента населения Азербайджана проживает в городах, 47,1 процента - в селах.
В указанный период мужчины и женщины составили по 50 процентов от общей численности населения.
Плотность населения составила 117 человек на квадратный километр.
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