Названо время, когда откроется дополнительный автобусный рейс Баку-Агдам-Баку

С апреля открывается дополнительный автобусный рейс Баку-Агдам-Баку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан внесены изменения в расписание автобусных рейсов и принято решение об открытии дополнительного рейса по маршруту Баку-Агдам-Баку.

С апреля автобусы будут отправляться в этом направлении и по воскресеньям.