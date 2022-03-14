https://news.day.az/society/1444466.html Названо время, когда откроется дополнительный автобусный рейс Баку-Агдам-Баку
Названо время, когда откроется дополнительный автобусный рейс Баку-Агдам-Баку
С апреля открывается дополнительный автобусный рейс Баку-Агдам-Баку.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Согласно информации, с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан внесены изменения в расписание автобусных рейсов и принято решение об открытии дополнительного рейса по маршруту Баку-Агдам-Баку.
С апреля автобусы будут отправляться в этом направлении и по воскресеньям.
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