Хорошая новость для желающих поехать в Шушу и Агдам

Поступили в продажу билеты на регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам на апрель. Их можно приобрести на портале "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отметим, что с 24 января выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам. До сегодняшнего дня по этим направлениям успешно осуществлены 64 рейса, перевезено более 2 800 пассажиров.

С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан внесены изменения в расписание автобусных рейсов и принято решение об открытии дополнительного рейса по маршруту Баку-Агдам-Баку. С апреля автобусы будут отправляться в этом направлении и по воскресеньям.

Как сообщалось ранее, 13 марта пассажирский автобус рейса Баку-Шуша не смог выехать из города Шуша в связи с неблагоприятными погодными условиями. Были созданы условия для пребывания в Шуше пассажиров, водителей и волонтеров, а также обеспечено их безопасное возвращение.

Отметим, что в связи с погодными условиями в целях обеспечения безопасности пассажиров 15 и 16 марта были отменены рейсы Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли. Эти рейсы перенесены на 7 и 8 апреля.