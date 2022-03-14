Дорожная полиция Баку о неработающих информационных табло

В Баку не работает большинство информационных табло, указывающих на ситуацию на дорогах, наличие пробок. Масштаб этой проблемы варьирует в зависимости от улицы.

Комментируя сложившуюся ситуацию, старший инспектор Управления дорожной полиции Баку Араз Аскерли сказал Trend, что полномочия для полного вмешательства в эту систему для проведения технических работ еще не сформированы из-за незавершенности процесса приема-сдачи инфраструктуры, связанной с Центром интеллектуального управления транспортом, передает Day.Az.

"По завершении этого процесса станет возможным принятие мер для устранения проблемы", - сказал он.

Отметим, что Центр интеллектуального управления транспортом, находившийся в подчинении Бакинского транспортного агентства, указом Президента Азербайджана "Об усовершенствовании управления в области транспорта на административной территории города Баку", подписанным седьмого февраля, был передан в подчинение МВД. В соответствии с частью 3 указа предусмотрено в месячный срок обеспечение передачи государственного имущества и материально-технической базы, находящихся на балансе агентства и необходимых для обеспечения функций Общества с ограниченной ответственностью "Центр интеллектуального управления транспортом", на баланс министерства внутренних дел.