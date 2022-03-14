Названо число граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины

В связи с ситуацией в Украине продолжается эвакуация граждан Азербайджана из этой страны через территорию соседних государств, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, до сегодняшнего дня в Азербайджан из Украины были эвакуированы более 7 500 человек. Из них около 3 000 человек эвакуированы чартерными авиарейсами, более 4 500 - сухопутным транспортом.

Для эвакуации граждан правительством Азербайджана были организованы 15 чартерных рейсов из румынских городов Яссы и Бухарест и из Катовице в Польше. В первую очередь осуществлялась эвакуация женщин, детей, пожилых людей, лиц, испытывающих проблемы со здоровьем.

Эвакуация соотечественников как чартерными авиарейсами, так и автобусами через территорию соседних с Украиной стран продолжается.