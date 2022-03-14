В Азербайджане внесены изменения в "Правила приема студентов в вузы".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, при заполнении электронного заявления по I группе специальностей при приеме документов в вузы абитуриенты должны выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям, по которым они хотят учиться.

Также по специальностям в подгруппу математика-химия будут входить математика (относительный коэффициент:1,5), физика (относительный коэффициент:1,5) и химия (относительный коэффициент:1), по специальностям, входящим в подгруппу математика-информатика - математика (относительный коэффициент:1,5), физика (относительный коэффициент:1) и информатика (относительный коэффициент:1).

Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.