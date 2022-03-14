Новое решение в связи с алкогольными напитками в Азербайджане

Повышены акцизные ставки на ввозимые в Азербайджан подакцизные товары.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ставка акциза на неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 80 и более процентов и неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта менее 80 процентов увеличена с 5,2 до 6 манатов.

Ставка акциза на спиртовые настойки, полученные в результате перегонки виноградного вина или виноградной мезги, повышена с 7,2 до 8 манатов.

Ставка акциза на джин и можжевеловые настойки, водку, ликеры и другие алкогольные напитки повышена с 11,2 до 12 манатов.