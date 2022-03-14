Задержан помощник главы Гейчайского района

Задержан помощник главы Исполнительной власти Гейчайского района Вахид Исаев.

Как передает Day.Az, Вахид Исаев был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

За прошедшие 15 лет Вахид Исаев занимал должность помощника 5-ти глав исполнительной власти.

Напомним, что уже несколько дней Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводит проверку в исполнительной власти Гейчайского района в связи с нарушениями закона.

Глава Исполнительной власти района Мехти Салимзаде некоторое время назад был освобожден от должности.