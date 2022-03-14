https://news.day.az/society/1444502.html Задержан помощник главы Гейчайского района
Задержан помощник главы Гейчайского района
Задержан помощник главы Исполнительной власти Гейчайского района Вахид Исаев.
Как передает Day.Az, Вахид Исаев был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
За прошедшие 15 лет Вахид Исаев занимал должность помощника 5-ти глав исполнительной власти.
Напомним, что уже несколько дней Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводит проверку в исполнительной власти Гейчайского района в связи с нарушениями закона.
Глава Исполнительной власти района Мехти Салимзаде некоторое время назад был освобожден от должности.
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