Найдена похищенная в Агджабеди сотрудница «ASAN Xidmət»

7 марта в Лачинский районный отдел полиции поступило заявление о похищении Туту Ибрагимовой, жительницы Лачинского района.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, местонахождение Т.Ибрагимовой было установлено, ее нашли и привезли в отдел полиции.

По факту в Лачинском РОП возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Отметим, Ибрагимова Туту Идрис гызы, жительница поселка Тахта Керпю Агджабединского района, была похищена 7 марта 2022 года лицом или лицами, преградившими ей путь в тот момент, когда она выехала на своем автомобиле из Агджабединского центра "ASAN Xidmət", в котором она работает.

Как сообщила АПА мать Т.Ибрагимовой, Сахиба Ибрагимова, они подозревают, что их дочь похитил близкий родственник Геис Джаббаров.

Мать девочки также сообщила, что похититель похитил Т.Ибрагимову после того, как врезался на своем авто в ее машину.