https://news.day.az/society/1444511.html В Баку убили известного спортсмена - ФОТО
В Баку убили известного спортсмена - ФОТО
В Насиминском районе города Баку произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, убийство произошло на улице Казыма Казымзаде.
Заур Юсифов 1984 года рождения был убит неизвестным лицом из огнестрельного оружия.
Следует отметить, что З Юсифов занимался кикбоксингом.
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