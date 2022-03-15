Еще одна группа эвакуированных из Украины граждан Азербайджана прибыла в Баку

15 марта в связи с ситуацией в Украине осуществлена очередная эвакуация группы граждан Азербайджана чартерным рейсом, организованным ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из польского города Катовице.

Как передает Day.Az, этим рейсом в Азербайджан вернулись 184 гражданина, в том числе 10 детей.

Гадир Гулиев, один из эвакуированных граждан, выразил благодарность главе Азербайджанского государства за оказанную помощь. Он сообщил, что до эвакуации был размещен в польском приюте вместе со своей семьей.

Другой эвакуированный на родину соотечественник, несовершеннолетний Роман Шафиев сообщил, что жил в Харькове. "Нас вместе с мамой и братом эвакуировали. Я очень рад, что приехал на Родину", - сказал Шафиев.

Отметим, что для эвакуации граждан правительством Азербайджана организованы 15 чартерных рейсов из румынских городов Яссы и Бухарест и из польского Катовице.