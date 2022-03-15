https://news.day.az/society/1444574.html Социальные пособия выплатят перед праздником Новруз?
Социальные пособия выплатят перед праздником Новруз?
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершит на этой неделе выплату пенсий за март по регионам, а также пенсий пенсионеров, получающих надбавки за выслугу лет.
Об этом Day.Az сообщили в минтруда.
В сообщении отмечается, что в связи с Новрузом планируется выплатить до праздника все пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь.
С этой целью фонд проводит подготовительные работы, направленные на обеспечение соответствующего финансирования.
Отметим, что на прошлой неделе пенсии за март были выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре