Назван процент выздоровления от коронавируса в Азербайджане

"Во время пандемии были некоторые проблемы, образцы приходили в негодность из-за того, что прием и перевозка не выполнялись в соответствии с нормами".

Как передает Day.Az, об этом на международной научной конференции "Современные подходы к комплексной диагностике SARS-CoV-2 (COVID-19)" сказал начальник Центральной лаборатории военного госпиталя Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности Эльвин Байрамов.

По его словам, позже проблема была устранена: "В настоящее время сбор и транспортировка образцов осуществляются в соответствии с международными нормами".

Он сказал, что тесты на антиген могут быть использованы для выявления массовых проверок в будущем.

Э.Байрамов отметил, что в настоящее время процент выздоровления от коронавируса в Азербайджане составляет 70%.