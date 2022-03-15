В Баку и Сумгайыте задержаны браконьеры

В ходе очередных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, были задержаны лица, занимающиеся незаконной рыбной ловлей на побережье Каспийского моря в Баку и Сумгайыте.

Как сообщил Trend официальный представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования было выявлено, что браконьерами являются житель Евлахского района Парвиз Гусейнов, и житель Сумгайыта Бахруз Алибабаев, передает Day.Az. У них были изъяты запрещенные к использованию охотничьи орудия.

"В ходе мероприятий в водохранилищах различных административных районов было снято 525 метров синтетических сетей.

Также в ходе контрольных мероприятий за нарушение правил охоты в Махмудчалинском охотническом хозяйстве задержан житель Билясуварского района Ильхам Махмудов. По данным фактам были составлены протоколы и приняты соответствующие меры в отношении правонарушителей", - сообщил Б.Магомедов.