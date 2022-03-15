Сколько граждан Азербайджана эвакуировано из Украины?

По состоянию на 09:00 15 марта, число эвакуированных из Украины граждан Азербайджана составило 9 246 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Асадов отметил, что продолжаются необходимые мероприятия по эвакуации граждан Азербайджана из Украины.