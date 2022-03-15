https://news.day.az/society/1444654.html Сколько граждан Азербайджана эвакуировано из Украины?
Сколько граждан Азербайджана эвакуировано из Украины?
По состоянию на 09:00 15 марта, число эвакуированных из Украины граждан Азербайджана составило 9 246 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Асадов отметил, что продолжаются необходимые мероприятия по эвакуации граждан Азербайджана из Украины.
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