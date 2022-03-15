Какую сумму потратил Азербайджан на борьбу с коронавирусом?

В 2021 году Азербайджан направил на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса 800,8 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Премьер отметил, что из этой суммы 314,1 миллиона манатов было направлено на приобретение вакцин от COVID-19, 165,8 миллиона манатов - на выплату срочных надбавок медицинским работникам, 132,9 миллиона манатов - на обеспечение деятельности больниц модульного типа, 115,3 миллиона манатов - на приобретение лекарственных препаратов, медицинских принадлежностей, оборудования, других товаров и услуг.