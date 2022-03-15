Западный регион в «Торпаг чершенбеси» укутан в белое покрывало

В последние дни в западном регионе также наблюдается нестабильная, дождливая погода. В "Торпаг чершенбеси" в Агстафе и окрестных районах ночью выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на автомобильных дорогах на территории района, покрывшегося белым покрывалом, в Илахыр чершенбе (последний вторник перед праздником Новруз) никаких трудностей не возникло. Высота снежного покрова достигла 10-15, а в некоторых местах до 20 сантиметров.

В связи со снежной погодой в подаче электроэнергии, в целом, не возникло серьезных проблем. Регион был бесперебойно обеспечен газом.

На проселочных и магистральных дорогах движение автомобилей нормальное. Дороги очищены от снега.

Ожидается, что выпавший снег окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства, в частности, зерноводства.