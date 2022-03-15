Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 22 591 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1152, вторую дозу получили 1847 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 18 460, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 1132 человека.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 286 364, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 315 399, вторую дозу получили 4 805 594 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 945 147, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 220 224 человека.