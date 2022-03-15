Что будет с доставкой посылок в Азербайджан на Новруз?

В целях оперативного и своевременного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу в нерабочие дни в связи с праздником Новруз, обеспечения быстрого перемещения товаров и транспортных средств 23, 24, 25 марта территориальные и специализированные таможенные управления, входящие в структуру Государственного таможенного комитета, будут функционировать в соответствии с ежедневным рабочим графиком.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Во время таможенного оформления участники внешнеторговой деятельности могут осуществлять таможенные платежи за товары и транспортные средства с помощью правительственного платежного портала.