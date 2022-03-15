https://news.day.az/society/1444812.html Али Асадов рассказал о пандемии в Азербайджане
Али Асадов рассказал о пандемии в Азербайджане
Мы наблюдаем, что пандемия коронавируса идет на спад, но карантинный режим в Азербайджане не снят полностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
По его словам, в связи с пандемией все еще существуют определенные трудности, и принимаются необходимые меры для их предотвращения.
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