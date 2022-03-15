Али Асадов рассказал о пандемии в Азербайджане

Мы наблюдаем, что пандемия коронавируса идет на спад, но карантинный режим в Азербайджане не снят полностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, в связи с пандемией все еще существуют определенные трудности, и принимаются необходимые меры для их предотвращения.