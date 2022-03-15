https://news.day.az/society/1444836.html Тяжелая авария в Сумгайыте, много пострадавших - ВИДЕО
Тяжелая авария в Сумгайыте, много пострадавших - ВИДЕО
В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az, ДТП зафиксировано на дороге, ведущей к жилому массиву "Станция Сумгайыт".
По сообщению, микроавтобус марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Santa Fe.
В результате аварии 13 человек получили различные травмы. Раненые были госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Сообщается, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре