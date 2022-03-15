Тяжелая авария в Сумгайыте, много пострадавших

В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az, ДТП зафиксировано на дороге, ведущей к жилому массиву "Станция Сумгайыт".

По сообщению, микроавтобус марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Santa Fe.

В результате аварии 13 человек получили различные травмы. Раненые были госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Сообщается, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.