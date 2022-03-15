В Азербайджане Акт об амнистии в связи с Днем Победы коснулся более 17 тыс. человек

В Азербайджане завершено исполнение Акта об амнистии, принятого 5 ноября 2021 года по случаю Дня Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по результатам изучения данных, поступивших из государственных органов по итогам исполнения Акта об амнистии, он охватил 17 267 человек.

Акт об амнистии был применен в отношении 5971 осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Из них 2710 освобождены от наказания, срок неотбытой части наказания 3261 осужденного сокращен на шесть месяцев.

Также амнистия коснулась 8559 лиц, чье наказание не связано с лишением свободы. Из них 5722 - освобождены от наказания, срок наказания 2837 лиц сокращен. Так, освобождены 1909 лиц, приговоренных к наказанию в виде ограничения свободы, 2471 - исправительных работ, 86 - общественных работ, 1202 - штрафов и 54 - от других видов наказания. Амнистия была применена и в отношении 62 лиц, приговоренных к условному сроку, а также тех, отбывание наказания которых было отложено. Кроме того, амнистия применена в отношении 890 лиц по делам, находящимся в судебном производстве, и в отношении 1785 лиц - по делам, находящимся в производстве органов предварительного следствия.

В целом с 1995 года 12 актов об амнистии коснулись около 135 тысяч лиц, более 32 тысяч осужденных были освобождены из учреждений по отбыванию наказания.