https://news.day.az/society/1444851.html В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, ранены 16 человек - ФОТО
В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, ранены 16 человек - ФОТО
В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на дороге, ведущей к жилому массиву "Станция Сумгайыт".
По сообщению, микроавтобус марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Santa Fe.
В результате аварии 16 человек получили различные травмы. Из пострадавших 9 человек госпитализированы, 7 человек получили амбулаторное лечение и выписаны домой.
Сообщается, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.
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