В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, ранены 16 человек

В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на дороге, ведущей к жилому массиву "Станция Сумгайыт".

По сообщению, микроавтобус марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Santa Fe.

В результате аварии 16 человек получили различные травмы. Из пострадавших 9 человек госпитализированы, 7 человек получили амбулаторное лечение и выписаны домой.

Сообщается, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.